0 Facebook Frattamaggiore, prima viene cosparso di benzina, poi dato alle fiamme mentre era in videochiamata con la fidanzata: gravissimo un 36enne Le condizioni del 36enne sono gravissime: è in pericolo di vita Cronaca 2 Luglio 2022 17:21 Di redazione 1'

Tragico episodio di violenza in quel di Frattamaggiore, nel Napoletano. Giovedì notte, 20 giugno, un uomo è stato cosparso di benzina e dato alle fiamme mentre era in videochiamata con la fidanzata.

Frattamaggiore, cosparso di benzina e dato alle fiamme: è gravissimo un 36enne

Desta scalpore quanto accaduto a Frattamaggiore, in viale Tiziano. Come spiegato da ‘Il Mattino’, la fidanzata del ragazzo ha dichiarato di aver visto un’ombra alle spalle della vittima – Nicola Lupoli, 36 anni – e in pochi secondi il malvivente ha versato il liquido infiammabile per poi appiccare con un accendino le fiamme.

Indagini in corso

Come spiegato dai colleghi de ‘Il Mattino‘, sono state avviate le indagini per risalire al malvivente, nel frattempo, le condizioni del 36enne sono gravissime: è in pericolo di vita.