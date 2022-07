0 Facebook Lutto nel mondo della musica, addio all’artista Irene Fargo: aveva 59 anni Cronaca 2 Luglio 2022 13:55 Di Carmine Ubertone 2'

Importante lutto nel mondo della musica: addio alla cantante e attrice Flavia Pozzaglio, in arte Irene Fargo. La donna è morta a Chiari, nel Bresciano, all’età di 59 anni, dopo una lunga malattia. A dare la triste notizia, la cantante e produttrice Giovanna Nocetti

La luce della ribalta a Sanremo nel 1991 con il brano: “La donna di Ibsen“, colpi giuria e pubblico con gli occhiali tondi e il caschetto nero, una voce limpida e potente, condita da una garbata femminilità.

Le parole di Renato Zero

Poi presenza fissa a ‘Domenica In‘. Nel 2005, l’ultimo Cd, una serie di cover intitolato: “Insieme”, al suo interno anche alcuni inediti. Nelle ultime settimane anche l’artista Renato Zero aveva speso parole per Irene Fargo: “Abbiamo amici fortunati ed altri a cui la sorte ha riservato un percorso più difficile. Irene Fargo è un’anima buona e generosa. Un’artista sensibile e appassionata. Il mio pubblico sa da sempre, dove posare lo sguardo e a chi consegnare il proprio cuore. Sono certo che la nostra carezza ad Irene le sarà davvero gradita e le farà un gran bene!”