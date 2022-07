0 Facebook Campania, via alla stagione estiva dei saldi: attesi introiti per oltre 310 mln di euro La previsione di spesa per la nostra regione è di oltre 310 milioni di euro, considerando gli oltre 857 mila consumatori Cronaca 2 Luglio 2022 13:28 Di redazione 1'

E’ iniziata la stagione estiva dei saldi. Da oggi, sabato 2 luglio, i ribassi partiranno quasi in tutta Italia: si va dalla Lombardia al Lazio, dalla Campania alla Puglia. Solo in Sicilia gli sconti estivi sono partiti già ieri venerdi 1 luglio.

Campania, oggi 2 luglio inizia la stagione dei saldi

In Campania, oggi sabato 2 luglio è partita la stagione dei saldi estivi: gli sconti dureranno fino al 30 agosto, con divieto di vendite promozionali nei 30 giorni prima dell’inizio. Questa la decisione della giunta regionale

Saldi in Campania, attesi introiti per oltre 310 mln di euro

Come spiegato dal centro studi di Confesercenti Campania, la previsione di spesa per la nostra regione è di oltre 310 milioni di euro, considerando gli oltre 857 mila consumatori. Inoltre c’è da tenere in considerazione anche i 750 mila turisti attesi nella nostra regione.