0 Facebook Uccide fratellastro di 5 anni e lo getta in mare: “Mi piace picchiare i bambini” News 1 Luglio 2022 14:24 Di redazione 1'

Hanno torturato e ucciso un bambino di 5 anni, madre, patrigno e fratellastro di 14 anni e poi hanno cercato di fare di tutto per mettersi in fuga. Alla fine la terribile storia è di Logan Mwangi, un bambino britannico, che lo scorso anno è stato trovato senza vita. Alla fine del processo il giudice ha stabilito una pena di 28 anni per la mamma e 15 per il fratello mentre 2 per il patrigno.

In particolare ha destato scandalo la figura del bambino di 14 anni che si è mostrato particolarmente violento. Il ragazzo avrebbe dichiarato a un’assistente sociale: “Ha ripetuto la frase ad alta voce, poi ha detto ‘Potrei dichiararmi colpevole la prossima settimana’ e ancora ‘Ho fatto cose brutte ma non mi è permesso parlarne”.

Uno scandalo che ha scosso tutti dal ritrovamento del piccolo nel fiume Ogmore al ragazzino di 14 anni che ha aiutato il padre a uccidere il piccolino.