0 Facebook Non si placa il caldo in Campania, allarme massimo a Napoli: “Picchi di 36°” Allarme ai massimi livelli a Napoli, con le temperature che toccheranno i 36° sia oggi che domani Cronaca 1 Luglio 2022 14:33 Di redazione 1'

Non si placa l’ondata di caldo in Campania: la Protezione civile della regione ha diramato un avviso di criticità per rischio meteo da ‘ondata di calore‘. Dalle 8 di domani mattina, sabato 2 luglio, fino alle 8 di martedì 5 luglio si prevedono temperature superiori ai medi stagionali di 5-7°, con tassi di umidità tra il 60 e l’80%.

Ondate di caldo, allarme massimo a Napoli

Allarme ai massimi livelli a Napoli, con le temperature che toccheranno i 36° sia oggi che domani. La sala operativa regionale, nel sistema di allarme per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute, la città partenopea è stata classificata con livello 3, il più alto per i giorni 30 giugno, 1 luglio e 2 luglio.

Allerta meteo per il caldo, i consigli del comune di Napoli

Il Comune di Napoli ha dato a tutti i cittadini degli importanti consigli per evitare malori dovuti al caldo: si va dall’evitare di uscire di casa tra le 12 e le 18, di fare bagni e docce d’acqua fresca, bere molta acqua e di indossare vestiti leggeri e comodi.