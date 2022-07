0 Facebook Tragedia in mare, papà muore dopo aver salvato figli e moglie Cronaca 1 Luglio 2022 13:32 Di redazione 1'

Tragedia in mare questo mercoledì 29 giugno dove un uomo è morto a 50 anni in spiaggia. Prima di andarsene ha salvato la vita dei figli e della moglie che stavano annegando dopo esser stati trasportati dalla forte corrente del mare.

Tragedia in mare, papà muore dopo il salvataggio

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Jame Bolivar ha avuto un malore dopo il salvataggio quando il bagnino è sopraggiunto era rimasto da solo in mare, privo di sensi. Per lui era ormai troppo tardi, una volta giunto a riva è stato rianimato dal personale del posto. Gli operatori del 118 non hanno quindi potuto fare nulla per salvare la vita dell’uomo.

Lo scorso mercoledì, a Passoscuro, nei pressi di Fregene, le forti correnti hanno messo in difficoltà tutta la famiglia che si trovava in acqua al momento della tragedia. Subito i figli e la moglie hanno trovato difficoltà così Jame ha aiutato la famiglia, ma ppoi, troppo stanco, non è riuscito a salvare se stesso.