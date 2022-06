0 Facebook Meteo, oggi super caldo: “Temperature sui 44 gradi ma arrivano violenti temporali” Meteo 28 Giugno 2022 13:40 Di redazione 1'

Le condizioni meteo di questi giorni stanno preoccupando tutta l’Italia da Nord a Sud. A destare scompiglio sono le elevate temperature che stanno raggiungendo picchi raggiunti solo poche volte come nel 2019 quando l’estate rappresentò un incubo per gli italiani.

Meteo: la situazione da Nord a Sud

Ad oggi la condizione è drasticamente cambiata e in alcune zone dell’Italia, come il Centro e il sud, il caldo è diventato così intenso da arrivare a 44 gradi in zone interne di Sicilia e Sardegna. Se l’anticiclone africano sta interessando con forza il Sud però, possiamo dire che al Nord la situazione sta leggermente migliorando. Sono in arrivo infatti piogge e temporali che faranno scendere le temperature anche di 10 gradi.

Per domani la situazione al Sud invece sarà ancora preoccupante con valori massino fino a 40 gradi. Insomma per migliorare le condizioni anche al Meridione bisognerà attendere giovedì.