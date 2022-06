0 Facebook Concorso Asia ‘per pochi’, tanti cittadini bluffati: il sito è down. Consigliere comunale denuncia: “Posti promessi dai colleghi” Politica 28 Giugno 2022 15:22 Di Andrea Aversa 2'

Da un giorno è stato dato il via al concorso Asia. I cittadini con i giusti requisiti hanno potuto avanzare la propria candidatura in modalità online attraverso un portale creato ad hoc. Sono disponibili 5oo posti per il ruolo di operatore ecologico. L’esame consiste in una prova scritta a risposta multipla che si svolgerà a settembre.

Concorso Asia

Sono stati tanti i cittadini che hanno scritto alla nostra redazione segnalandoci il malfunzionamento del sito internet dedicato. Una volta effettuate le dovute procedure di inserimento dati, gli utenti non erano più in grado di andare avanti. La schermata dei loro dispositivi mostrava sempre lo stesso messaggio di errore.

La denuncia in Consiglio comunale

Neanche a farlo apposta, proprio oggi, il Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Claudio Cecere ha denunciato che alcuni dei posti disponibili in Asia sarebbero stati già promessi da alcuni suoi colleghi. “Si promettono 500 posti di lavoro – ha dichiarato Cecere – e per la legge dei grandi numeri ne entrano tipo 50, convinti di essere entrati grazie al politico di turno. Si tratta di un vecchio schema da Prima Repubblica“. Il Consigliere grillino ha chiesto al Sindaco Gaetano Manfredi di fare chiarezza.