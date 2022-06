0 Facebook Napoli, Secondigliano piange la scomparsa di Vincenzo Alvino: “Era il diacono di tutti” Cronaca 28 Giugno 2022 17:19 Di redazione 1'

Lacrime, lutto e dolore a Secondigliano. Nel quartiere dell’area Nord di Napoli c’è stata grande tristezza per la scomparsa di un punto di riferimento dell’intera zona. È infatti deceduto il diacono Vincenzo Alvino. Quest’ultimo, 74 anni, era diacono della parrocchia Sant’Antonio di Padova a Secondigliano dal 1984.

È morto Vincenzo Alvino

La brutta notizia è stata riportata da Periferiamo. Il professor Alvino ha sempre esaltato le eccellenze del territorio denunciandone i disservizi. I funerali si terranno domani, mercoledì 29 giugno, alle 9:30 proprio presso la Parrocchia S. Antonio di Padova.

I messaggi d’affetto

“Enzo Alvino, che ci ha lasciati in queste ore, lo era nel cuore, amava la sua terra come pochi, la difendeva con orgoglio e non riusciva a darsi pace all’idea di vedere quel casale di cui aveva studiato origini e trasformazioni, ridotto ad un quartiere abbandonato. Docente ad un istituto superiore di Scampia, diacono alla Parrocchia S. Antonio di Padova, uomo di grande levatura culturale e rare qualità morali, ovunque ha svolto la sua attività, ha intessuto una relazione, ha lasciato ricordi indelebili e segni profondi“.