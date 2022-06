0 Facebook “Scendete subito”, ragazze rapinate dell’auto a Napoli: è caccia aperta ai malviventi La scena del crimine a via Ferrante Imparato, ex zona industriale di Napoli Cronaca 21 Giugno 2022 12:30 Di Carmine Ubertone 1'

Bruttissima disavventura per due ragazze di 23 anni a Napoli. Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, due malviventi, armati di pistola, hanno rapinato dell’automobile le due giovani.

Rapinate due ragazze a Napoli

La scena del crimine a via Ferrante Imparato, ex zona industriale di Napoli. Le due ragazze hanno raccontato di essere state affiancate da due sconosciuti a bordo di uno scooter: i malviventi hanno puntato contro loro una pistola intimando loro di scendere dall’auto. I due, abbandonato lo scooter, si sarebbero dati alla fuga proprio con la vettura delle 23enni.

Indagini in corso

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Poggioreale che hanno dato il via alle indagini del caso. All’alba di questa mattina, ritrovata l’auto delle ragazze dai militari dell’arma in via Parco Panorama, nel comune di Volla. I carabinieri sono alla ricerca dei due rapinatori.