Malore per Aurora Ramazzotti, Sara Daniele interviene: "Non mi era mai successa una cosa del genere" Spettacolo 21 Giugno 2022

Aurora Ramazzotti ha avuto un malore la scorsa serata ai Navigli a Milano. La figlia di Eros e Michelle Hunziker è svenuta dopo un aperitivo mentre si trovava nel luogo della movida milanese in compagnia dell’amica Sara Daniele.

Solo spavento per lei, nulla di grave. La ragazza ha avuto un calo di pressione a causa del forte caldo che è già arrivato in Lomabardia. Sdraiata per terra con dei cenci freddi sulla testa è stata ripresa e le sue foto hanno fatto il giro dei social.

La stessa ha poi rassicurato i followers: “Quaranta gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua, zucchero e mi sono ripresa”, ha scritto Aurora su Instagram. “In tutto ciò Sara Daniele ha pensato bene di farsi un selfie con me… non in condizioni stupende”.