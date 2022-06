0 Facebook Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio: la trattativa di Osimhen protagonista Cronaca 21 Giugno 2022 14:42 Di redazione 1'

Aurelio De Laurentiis indagato per falso in bilancio. La Procura di Napoli ha avviato un’indagine per l’acquisto di Victor Osimhen. Il presidente del Napoli, e altri quattro membri del consiglio di amministrazione, sono al centro dello scandalo.

Secondo quanto riporta la Repubblica, la Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nel centro sportivo di Castel Volturno e a Roma nella sede di Filmauro. Anche in Francia, per il Lille che ha venduto il calciatore nel 202o, sono avvenute perquisizioni.

Già nei mesi scorsi l’attaccante nigeriano era stato protagonista di un’inchiesta sul processo delle plusvalenze, da questa il Napoli era stato prosciolto.