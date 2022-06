0 Facebook Bomba d’acqua si abbatte su Napoli: violento temporale in città, in calo le temperature L'ondata di calore a Napoli tornerà subito a farla da protagonista Cronaca 17 Giugno 2022 19:04 Di redazione 1'

Oggi pomeriggio, venerdì 17 giugno, finalmente, si è un po’ attenuata l’ondata di calore su Napoli. In compenso, un violento nubifragio si è abbattuto in città creando qualche disagio e mandando il traffico in tilt presso le arterie principali del capoluogo partenopeo.

Violenta bomba d’acqua si abbatte su Napoli

Dalle 17 di oggi pomeriggio, una violenta bomba d’acqua si sta abbattendo su Napoli. Vento e pioggia che dovrebbero durare sino alle ore 20 o 21 di questa sera. Per qualche ora avremo un sollievo dall’ondata di calore: caleranno infatti un po’ le temperature.

Da domani torna il caldo

Della serie ‘non cantar vittoria troppo presto’, l’ondata di calore a Napoli tornerà subito a farla da protagonista: domani, sabato 18 giugno, è previsto cielo sereno o poco nuvoloso con le temperature che torneranno ad essere torride, sopra i 30°. Un preludio dell’estate che ci aspetta, caratterizzata dal gran caldo, con il termometro che arriverà anche a 40°.