Problemi di salute per il figlio di Giusy Attanasio: “Attimi di paura, ti rendi conto che non esiste amore più grande”

Problemi di salute per il figlio di Giusy Attanasio. E’ stata la stessa cantante neomelodica a parlarne sui social e a pubblicare foto e video del bambino. Secondo quanto la stessa ha scritto, il bambino ha avuto un delicato intervento agli occhi.

A quanto pare ora sta bene e la guarigione procede per il meglio. E’ proprio mamma Giusy a rassicurare i fan e parlare di quei momenti di paura:

“Attimi di paura , attimi dove ti rendi conto che non esiste amore più grande dei figli ….. attimi dove pensi che saresti una persona inutile senza quel grande sentimento …. E attimi dove pensi che dall altra parte esiste chi fa del male al proprio figlio è tu invece saresti disposta a dare la tua stessa vita per non farlo soffrire ! Oggi ritorniamo a casa 🏡 io e mio marito vi ringraziamo per L affetto che ci avete regalato ! Grazie di cuore a tutti voi”.