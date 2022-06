0 Facebook Napoli, la nuova challenge è una vergogna: “Trascinano via contenitori della differenziata” Cronaca 13 Giugno 2022 21:17 Di redazione 2'

Una nuova challenge a Napoli diventa protagonista dei social. Una nuova mania che mette in evidenza la stupidità umana ovvero quella di trascinare via con auto o scooter i contenitori della differenziata.

Episodi sono stati registrati in diversi quartieri della città: prima Fuorigrotta, poi Posillipo. Un video è stato caricato su Instagram e qui si vedono alcuni ragazzi tentare di afferrare un cestino dei rifiuti per poi trascinarlo divertiti. Cosa ci sarà di divertente? Se lo chiedono anche Gianni Simioli, speaker radiofonico de La Radiazza e Francesco Emilio Borrelli:

“Sono degli stupidi che rovinano l’immagine della nostra città stupenda, ma che vergogna, spero che a mente lucida possano capire lo sbaglio che hanno fatto perché rovinare la nostra città con cosi poco, per un semplice gioco, è assurdo. Purtroppo gente del genere c’è anche a Posillipo, uno dei posti più belli. Mi piange il cuore sentire anche il ragazzo del video ridere.”- è il commento di uno degli utenti che hanno segnalato il filmato al consigliere Borrelli.

“Il fenomeno dei giochi e degli scherzi sui social network va attentamente analizzato perché la situazione sta sfuggendo, per non dire che è già sfuggita, completamente al controllo. Troppi ragazzi, ma anche adulti, pur di ottenere qualche visualizzazione e dei followers in più compiono ogni tipo di sciocchezza, di idiozia, di vandalismo mettendo spesso a repentaglio la loro incolumità e di quella degli altri, senza contare le volte in cui vengono danneggiati i beni comuni. E’ tempo che si faccia una riforma, culturale, sociale, giuridica ed amministrativa. A questi ragazzi non basta più una tirata d’orecchie, serva una vera rieducazione, estesa anche agli adulti”.