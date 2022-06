0 Facebook L’ultimo desiderio della mamma di Vittoria, la bambina morta in mare a Torre Annunziata Cronaca 13 Giugno 2022 18:53 Di redazione 2'

Iscritta nel registro degli indagati, per reto di abbandono di minore, Mina, la mamma di Vittoria Scarpa, la bambina morta in mare a Torre Annunziata lo scorso sabato pomeriggio. E’ un atto dovuto per poter proseguire con le indagini e capire cosa sia accaduto nelle due ore trascorsa dallo smarrimento della bambina al ritrovamento del corpo esanime della piccola, morta poi per annegamento.

Lo scorso 11 giugno al lido Risorgimento la tragedia che si consuma intorno alle 14 dove la madre della bimba, che stava allattando l’altra bimba, si è accorta che Vittoria non era più vicino a lei. Ha iniziato a cercarla insieme ad altri bagnanti, ma solo due ore dopo è stata ritrovata in acqua attaccata a una boa, il corpo esanime. Subito la piccola è stata trasportata all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia e lì è morta alle 16.30. Solo l’autopsia della piccola chiarità le cause e l’orario del decesso ma resta da capire cosa sia accaduto in quelle due ore.

Ultimo desiderio mamma Vittoria: “Fatemela vedere per l’ultima volta”

Al Mattino la mamma della bambina ha raccontato gli ultimi momenti in vita della figlia e confessato di avere un ultimo desiderio ovvero di rivedere la figlia per l’ultima volta. Avere con lei un contatto prima della restituzione della salma e i funerali che appunto si terranno dopo l’autopsia.