Incidente mortale a Bellizzi, 24enne perde la vita dopo lo schianto con l'auto

Incidente stradale mortale a Bellizzi, in provincia di Salerno. A perdere la vita un 24enne di Montecorvino Rovella, alla guida della propria auto in via delle Industrie. Il ragazzo ha perso il controllo della vettura, per cause ancora da accertare, finendo contro il muro di recinzione di un terreno.

Il 24enne è deceduto sul colpo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Bellizzi per i rilievi. La salma è stata già liberata e sarà consegnata ai familiari. La vittima si chiamava Aniello Cavallo.