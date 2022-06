0 Facebook Salva la vita di due bambini a mare e muore: “Il suo gesto non sarà dimenticato” Cronaca 8 Giugno 2022 09:09 Di redazione 1'

Il dramma di Castelvolturno ha scosso tutti nella giornata di martedì 7 giugno. L’uomo che ha salvato la vita di due bambini, Rahal Amarri, 42 anni, è poi morto in seguito a un malore. Il 42enne, di origine marocchina, era in Italia da 2o anni. Era titolare del Lido dei Gabbiani e ieri ha perso la vita.

Morto Rahal Amarri nel dramma di Castelvolturno

Non ci ha pensato due volte quando ha sentito le urla dei due piccolini ed è accorso in loto aiuti. Le onde li avvevano spinti pontando dalla riva e lui si è tuffato in mare. Ha salvato un primo bambino, riportandolo a riva. Stava per salvare il secondo ma un infarto l’ha stroncato.

Ad accorrere Rahal e il secondo bambino un uomo con un peschereccio. Il piccolino è stato tratto in salvo, ma per l’uomo nulla da fare. Gli interventi del bagnino e degli operatori del 118 sono stati vani. E’ morto così, dopo esser stato l’eroe dei due bambini “Una perdita immensa, il suo gesto non sarà dimenticato” dice il sindaco.