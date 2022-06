0 Facebook “Una volta ho zittito un premio Oscar”, l’aneddoto di Clementino mentre era a cena a Ischia Spettacolo 8 Giugno 2022 16:11 Di redazione 2'

Tra gli artisti più amati dall’intero panorama musicale italiano c’è sicuramente Clementino. Il rapper napoletano, reduce dall’avventura come conduttore del programma comico ‘Made in Sud’ su ‘Rai 2′, è stato ospite degli ‘Arcade Boys‘ su Youtube per parlare del suo nuovo disco ‘Black Pulcinella’

Clementino ospite degli Arcade Boys su Youtube

Il rapper napoletano, ospite degli Arcade Boys su Youtube ha rivelato che una volta ha discusso e zittito un uomo senza sapere che fosse un premio Oscar, il nome non è stato fatto: “Eravamo a cena con gli amici a Ischia, stavamo facendo un po’ di casino: Sting era al microfono. Ad un certo punto, un signore dietro di noi mi fa: “Be quiet” – Silenzio – Io mi giro e gli rispondo: “Sit down and don’t speak for all the night – Siediti e non parlare più per il resto della serata –

La discussione di Clementino con un premio Oscar

L’uomo con cui Clementino ha raccontato di aver discusso in realtà era un un premio Oscar: “All’improvviso – dopo la breve discussione – sono arrivati da me i camerieri, il proprietario, la guardia di finanza, i carabinieri, la polizia e mi hanno detto ‘Cleme, ma cosa hai fatto? Hai parlato così ad un premio Oscar? E io sono rimasto senza parole: “Ma come un premio Oscar”. “Ho deciso così di raccontare questo episodio in una strofa di una mia canzone presente nel nuovo disco ‘Black Pulcinella“, ha concluso Clementino tra le risate di tutti i presenti.

IL VIDEO DELL’INTERVISTA DEGLI ARCADE BOYS A CLEMENTINO