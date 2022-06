Incredibile quanto accaduto a Mantova. Una donna stava passeggiando per i giardini di viale Piave, quando ha visto una testina sbucare da un sacchetto. Impaurita, ha chiamato subito la polizia: “C’è un neonato abbandonato“.

Mantova, un peluche scambiato per un neonato

Nel frattempo, un uomo ha raccolto la busta – oggetto della segnalazione della donna – e l’ha portata via con se. Il ragazzo è stato intercettato con il sacchetto, si è scoperto però che quella testina non fosse un neonato, ma un pupazzo di Peppa Pig.

L’accaduto

Come riferisce La Gazzetta di Mantova, una pattuglia si è precipitata ai giardini dopo l’allarme lanciato. Gli agenti hanno trovato la donna sconvolta perché nel mentre un uomo aveva preso la busta e si era allontanato in bici. Immediatamente erano scattate le ricerche: la paura era che il neonato fosse in pericolo o addirittura morto.

Il ragazzo, raggiunto dagli agenti, non capiva il perché di tale preoccupazione: si è scoperto che nella busta vi era un peluche di Peppa Pig scambiato dalla donna per un neonato. Il giovane è stato rilasciato mentre la donna è stata ringraziata per la segnalazione