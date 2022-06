0 Facebook Omicidio ad Afragola, 38enne ucciso nella sua dimora a colpi di pistola: era agli arresti domiciliari Il cadavere è stato ritrovato per terra, sull'uscio della porta d'ingresso dell'appartamento sito al primo piano Cronaca 2 Giugno 2022 11:25 Di redazione 1'

Non si placa l’escalation criminale nel Napoletano: nella serata di ieri, mercoledì 1 giugno, sangue ad Afragola. Il corpo senza vita di Raffaele Balsamo, 38 anni, è stato ritrovato nella sua dimora in via Caracciolo. L’uomo era agli arresti domiciliari per rapina.

Omicidio ad Afragola: ucciso Raffaele Balsamo

A seguito di una segnalazione del 112 – a cui era stato riferito di alcuni colpi d’arma da fuoco – i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna sono intervenuti nell’abitazione del 38enne: il cadavere è stato ritrovato per terra, sull’uscio della porta d’ingresso dell’appartamento sito al primo piano. Sulla salma erano presenti due fori d’entrata: uno al torace, l’altro al braccio destro.

Indagini in corso

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, la salma di Raffaele Balsamo è stata posta sotto sequestro e portata all’obitorio dell’ospedale di San Giuliano di Giugliano, in Campania per l’esame autoptico.

Ai carabinieri della stazione di Afragola e a quelli della compagnia di Casoria sono state affidate le indagini del caso: sin da stamani sono già state ascoltate le prime testimonianze.