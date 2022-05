0 Facebook Aniello, 36 anni e due figli: da 11 lotta contro un tumore. L’appello: “Ho bisogno di aiuto per questa operazione” Cronaca 30 Maggio 2022 21:56 Di redazione 1'

Ha 36 anni e due figli, di 9 e 15 anni. Da 11 sta lottando contro una grave malattia: il cancro. Un tumore che lo ha consumato ma non gli ha fatto smettere di combattere questa battaglia. Il giovane Aniello Di Biase di Giugliano ha bisogno di aiuto.

Aniello Di Biase

Per questo motivo è stato lanciato un appello sulla piattaforma Gofundme:

L’appello

“GIA SONO STATO OPERATO 11 ANNI FA’HO VISSUTO CON DELLE BORSETTE QUALCHE MESA FA LE HO TOLTE. QUESTA DONAZIONE E PER UN OPERAZIONE CHE SI TERRA’ A ROMA ALL OSPEDALE clinica quisisana. SARCOMA MALIGNO ALL URETERE“.