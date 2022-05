0 Facebook Stefano De Martino: “Vado sempre dallo psicologo, con Luna Marì ho un rapporto particolare” Spettacolo 30 Maggio 2022 15:49 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno insieme. Il conduttore napoletano ha voluto chiarire il suo rapporto con Luna Marì, figlia della compagna e Antonino Spinalbese. Una lunga intervista al Corriere della Sera in cui il partenopeo si è aperto a 360 gradi.

Sul rapporta con Maria De Filippi, la regina della tv italiana, Maria De Filippi, ha confessato: “Mi confronto spesso con lei – ha spiegato – e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo. Emma? Una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, da cinema e tv.

E su Belen? “Se stiamo insieme? Sì, sì. Credo che ci sia una sorta di transfert emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro. In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come nel lavoro. Vado dallo psicologo una volta a settimana per conoscermi meglio e non commettere gli errori del passato”.

Per la prima volta Stefano parla anche del suo rapporto con Luna Marì, la figlia avuta da Belen con Antonino Spinalbese. “Lei è la sorella di mio figlio, mi sento uno zio”. “Oddio, non ne sono sicuro, ma credo di sì”. Risposarsi? “Di matrimonio ne ho fatto uno e quello nostro, per come si è svolto, basta e avanza per altre due-tre vite”.