Il Grand Prix Città di Napoli – Trofeo Vecchio Amaro del Capo alla Scandone Sport 30 Maggio 2022

Il 28 e il 29 maggio 2022 si è tenuto il Grand Prix di nuoto alla piscina Scandone di Napoli; numerosi erano gli atleti di diverse età appartenenti a diverse categorie. l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, giunta all’impianto di Fuorigrotta per complimentarsi con gli organizzatori del meeting, che ha dichiarato “Grazie anche al Giro d’Italia stiamo vedendo come lo sport possa essere anche una leva turistica importante per la città. Il nostro obiettivo per i prossimi mesi è dunque di portare a Napoli tanti grandi eventi che possano incrementare ancora di più il boom turistico che Napoli sta vivendo in questi mesi”.