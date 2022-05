0 Facebook Incidente sul lavoro, muore imprenditore giovane: lascia due figli Cronaca 30 Maggio 2022 17:05 Di Fabiana Coppola 1'

Tragedia sul lavoro in Irpinia dove un uomo è morto. La vittima ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto nei presso di opere di scavo nei pressi di un’abitazione.

L’uomo, Antonio Scaperrotta, era un noto imprenditore della zona di un’impresa di movimento terra. Durante le operazioni di scavo è rimasto vittima di un’operazione di drenaggio delle acque. I soccorsi dei sanitari e dei vigili del fuoco sono stati inutili.

Come riporta il sito Ottopagine, ogni manovra per salvare l’uomo non è riuscita. Lascia la moglie e i figli di 15 e 7 anni. I carabinieri indagano sulla vicenda.