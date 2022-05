0 Facebook Schianto mortale a Giugliano, muore giovane centauro: urla in strada di amici e parenti Cronaca 30 Maggio 2022 21:30 Di redazione 1'

Schianto mortale in via Manzoni a Giugliano (località dell’area Nord in provincia di Napoli). Un giovane centauro, poco più che 20enne, ha perso la vita. La triste notizia è stata riportata da Internapoli. Ancora incerta la dinamica dell’incidente.

Incidente mortale a Giugliano

Sul posto sono giunti le forze dell’ordine e i soccorsi. Le prime hanno avviato i dovuti accertamenti volti a chiarire la dinamica del sinistro. I sanitari hanno fatto di tutto per cercare di salvare il giovane. Strazianti le urla in strada di amici e parenti della vittima.