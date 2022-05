0 Facebook Meteo, con ‘Scipione’ torna il caldo torrido: si toccheranno anche i 40° Cronaca 30 Maggio 2022 12:21 Di redazione 1'

Torna il caldo torrido in maniera prepotente. Dopo un weekend dal tempo instabile, ecco l’anticiclone africano Scipione che porterà la temperatura a picchi elevati per i prossimi giorni.

Torna il caldo torrido al Centro-Sud

Come riferisce IlMeteo.it, i valori massimi potrebbero raggiungere i 37-39° in molte località italiane, spingendosi ai 40° nelle zone più interne delle Isole maggiori. Da mercoledì 1 giugno, tempo bello ovunque, con valori elevati di pressione e temperatura al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, ma anche in Pianura Padana.

L’anticiclone Scipione

Al Centro-Sud, l’anticiclone Scipione la farà da padrone per almeno 5-6 giorni sfiorando anche i 40° nelle estreme regioni meridionali e sulle due Isole maggiori a cavallo del prossimo fine-settimana, quando al Nord potrebbe esserci correnti atlantiche più instabili con forte probabilità di piogge e temporali.