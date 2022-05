0 Facebook Stefano De Martino: “Non sposerò di nuovo Belen. Maria De Filippi? La chiamo prima delle decisioni importanti” News 30 Maggio 2022 10:38 Di redazione 2'

Uno dei personaggi televisivi più in voga di questo momento è sicuramente Stefano De Martino. Gossip, televisione e teatro, l’ex ballerino di Amici è uno dei principali protagonisti del mondo dello spettacolo.

Le parole di Stefano De Martino al Corriere della Sera

Stefano De Martino ha parlato ai microfoni de il Corriere della Sera, toccando vari argomenti: “Vado tutte le settimane. Si parla tanto di salute fisica, ci prediamo cura di noi stessi il 60-70% in più rispetto ai nostri genitori. Mi sembra stupido dedicare così poco tempo alla salute mentale”.

Sull’aiuto dello psicologo De Martino afferma: “Ho imparato ad auto analizzarmi, a capire come funziono sotto stress. Riesco a guardarmi da fuori, prima ero in balia delle emozioni”

Sulla relazione con Belen Rodriguez: “Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro“. Sulla possibilità di risposarsi con la showgirl argentina, De Martino spiega: “Di matrimonio ne ho fatto uno, e quello nostro per come si è svolto basta e avanza per altre due-tre vite!”

La rivelazione su Maria De Filippi

Il conduttore napoletano ha poi raccontato di alcune manie: “Ho piccole manie: indosso sempre prima la scarpa sinistra e poi la destra; sulle scalette uso solo l’evidenziatore giallo di un certo tipo“.

Poi la rivelazione su Maria De Filippi: “Mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo“.