Pisa, bimbo di 3 anni cade dalle scale e si taglia con un vaso di vetro: è morto dissanguato

Dramma in provincia di Pisa, in Toscana. Un bimbo di soli tre anni e mezzo è morto dissanguato in seguito ad un caduta sulle scale di un agriturismo. Il tragico incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 29 maggio.

Fatale l’impatto contro un vaso di vetro

Da una prima ricostruzione, sembra che il piccolo sia urtato con il mento contro un vaso di vetro che è andato in frantumi, provocandogli una ferita mortale alla gola. Il dramma si è consumato in una struttura vacanziera a Peccioli, nel Pisano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 assieme ai carabinieri.

Struttura sotto sequestro

I genitori hanno raccontato ai carabinieri che il piccolo sarebbe uscito di nascosto dal lettino dove dormiva dirigendosi verso le scale dell’appartamento dell’agriturismo per giocare: qui sarebbe caduto, finendo contro un vaso di vetro. L’oggetto di sarebbe fatto in mille pezzi per via dell’impatto e il bimbo si sarebbe ferito fatalmente alla gola. La struttura è stata posta sotto sequestro.