Ragazzo di 19 anni chiede in sposa donna di 76, il video è virale: la verità sulla vicenda News 29 Maggio 2022

Ci avevano creduto in tanti, un ragazzo di 19 anni che chiedeva in sposa una 76enne. Un video su Tik Tok divenuto subito virale con tanto di anello con fede per suggellare l’unione, ma la verità era proprio dietro l’angolo.

Il 19enne a una donna di 76 anni, entrambi di Torre Annunziata, sono i protagonisti di una vicenda divenuta di importanza nazionale.

Protagonisti Giuseppe D’Anna e sua nonna Carmela, per tutti Milina Gatta, come riportala Repubblica. La verità?

In realtà i due sono nonna e nipote e sono protagonisti di video su Tik Tok. La fake news è partita subito a cominciare da un articolo pubblicato dal Daily Mirror, noto tabloid inglese, che il 25 maggio scriveva: “Teen, 19, with pensioner girlfriend, 76, proposes as trolls criticise age gap”, ovvero “Adolescente, 19 anni, con la fidanzata pensionata di 76”.