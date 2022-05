0 Facebook Gigi D’Alessio e la battuta a Mara Venier e Alessia Marcuzzi: “Quel seno che non è cresciuto più” Spettacolo 29 Maggio 2022 12:30 Di Fabiana Coppola 1'

Gigi D’Alessio e Mara Venier festeggiano i 30 anni di Domenica In durante la serata speciale di venerdì sera su Rai Uno. Con i due artisti, amici da tantissimi anni, anche Alessia Marcuzzi che sarà parte della famiglia Rai dopo una lunga assenza dalla televisione.

Il momento tra i tre è divenuto popolare sui social per la particolare dedica del cantante napoletano alla padrona di casa e alla conduttrice. Mentre al piano canta uno dei suoi brani più famosi “Non dirgli mai”, D’Alessio intona e ironizza: “Quel seno che non è cresciuto più” e scherza sui décolleté di Venier e Marcuzzi: “Ovviamente non sto parlando di voi due”.

Le due sono crollate in una risata e hanno poi scherzato con lui per tutto il tempo. Gigi ha anche ribadito che il figlio nato a gennaio, dalla relazione con la 29enne Denise Esposito, si chiama Francesco proprio come il suo papà.