Vaiolo delle scimmie, De Luca: “Riflettori accesi bisogna fare attenzione”

Torna a parlare Vincenzo De Luca con la consueta diretta del venerdì e parla del vaiolo delle scimmie e dell’allarme. Le sue parole:

“Stiamo tenendo i riflettori accessi sul Vaiolo delle scimmie, oltre che ovviamente su questa coda di Covid che dobbiamo sempre controllare con il massimo di attenzione. Dobbiamo fare attenzione in alcuni territori a problemi che riguardano alcuni comparti zootecnici. Anche qui saremo estremamente attenti e rigorosi per tutelare gli allevamenti, ma soprattutto la salute dei nostri concittadini”.

“Il lavoro è pienamente in corso e, per quanto riguarda il Sud, siamo chiamati sempre a combattere perché ad oggi, per quanto riguarda il riparto dei fondi per lo sviluppo e la coesione, che dovrebbero essere dati per l’80% al Sud, non c’è ancora da parte del ministero per il Mezzogiorno. Poi aspettiamo ancora le risposte che non sono arrivate da parte del ministero della Salute per quanto riguarda il riparto del fondo sanitario nazionale, nell’ambito del quale la regione Campania è ancora oggi l’ultima d’Italia nel rapporto tra finanziamenti e popolazione ed è un dato che non intendiamo tollerare un minuto di più”, ha aggiunto il governatore.