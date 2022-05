0 Facebook Antonino Spinalbese senza Belen Rodriguez: “I soldi non mi interessano, ma lei è il mio grande amore” Spettacolo 27 Maggio 2022 18:52 Di redazione 1'

Un anno dalla fine della storia con Belen Rodriguez e oggi Antonino Spinalbese si dice felice: “Mia figlia è il mio grande amore, viene prima di tutto, anche prima di me…”. Il testimonial e influencer vive a Milano e lavora con un suo amico, pare che abbia che abbia creato un marchio di moda e che stia per debuttare in tv grazie alla popolarità ottenuta dalla storia con l’argentina.

“I soldi non mi interessano: vivo in ciabatte, giro con la metropolitana”, ha dichiarato al settimanale di Alfonso Signorini Spinalbese. A auqnto pare sta frequentando una ragazza dalla bellezza esotica, ma per lui l’amore è Luna Marì, che a luglio compirà 1 anno.

Belen è tornata con Stefano ma i due ex pare abbiano un buon rapporto e solo l’amore folle li ha condotti a questo risultato.