Attimi di grande paura quelli vissuti dal personale sanitario della sede Asl di corso Secondigliano, a Napoli. Un uomo di 58 anni, armato di lametta ha iniziato a tagliarsi le braccia, procurandosi gravi lacerazioni.

Come riporta ‘Il Mattino‘, un 58enne della Masseria Cardone, ha fatto irruzione nel locale del centro di igiene mentale della struttura e, con un bastone ha inveito contro i presenti. Grande spavento tra medici e infermieri che si sono subito barricato all’interno della struttura.

Il personale ha chiamato quindi le forze dell’ordine. L’uomo, rimasto bloccato nell’androne, si è prima scagliato contro il mobilio, poi, una volta accortosi dell’arrivo di una volante, ha iniziato a tagliarsi le braccia con una lametta.

Le condizioni dell’uomo

Gli agenti hanno iniziato una trattativa con l’uomo provando a farlo ragionare. Sembrava ormai tutto finito, quando il 58enne, colpito da un nuovo raptus, ha ripreso la lametta e si è procurato una profonda ferita. L’uomo, esausto e gravemente ferito, ad un certo punto, ha lasciato cadere l’arma e si è fatto soccorrere: è stato quindi trasportato all’Ospedale del Mare in gravissime condizioni per via dell’enorme perdita di sangue.