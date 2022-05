0 Facebook Napoli, non vuole pagare il biglietto e salta il tornello: “Si è rotto una gamba” Cronaca 26 Maggio 2022 16:19 Di redazione 1'

Si rompe la gamba per non pagare un biglietto della metropolitana e spende poco più di un euro. A raccontare l’episodio è stata l’Eva con una nota:

“Alle 7,30 circa tre ragazzi extracomunitari scavalcano una rete di recinzione all’altezza dell’hotel Ramada per accedere ai treni abusivamente e non pagare il biglietto. Uno di loro, durante quest’azione, si ferisce ad una gamba e quindi viene richiesto l’intervento Sanitario e la presenza delle Forze dell’Ordine.

Una volta sul luogo, l’ambulanza ritiene di dover portare in Ospedale l’extracomunitario ferito per una presunta frattura al piede, mentre la Polizia riscontra la clandestinità dei soggetti che vengono trovati senza documenti e quindi portati in questura. ..Insomma, ci vorrebbe l’esercito lungo tutta la linea…”.