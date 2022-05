0 Facebook E’ morto Ray Liotta, l’attore di Quei Bravi Ragazzi è deceduto nel sonno Cronaca 26 Maggio 2022 19:14 Di redazione 1'

E’ morto Ray Liotta, l’attore è deceduto nel sonno a 67 anni. Noto per film storici come Quei bravi ragazzi, si è spento nella Repubblica Domenicana.

E’ morto Ray Liotta

Una notizia giunta davvero inaspettatamente. Secondo quanto riporta TMZ, l’attore stava lavorando molto. Era impegnato sul set del film “Dangerous Waters”.

Secondo quanto riporta il 67enne, sarebbe morto nel sonno, ma la sua morte non sarebbe stata definita come sospetta. Si aspettano ulteriori aggiornamenti in merito.