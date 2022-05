L’ennesima folle tragedia in America. Un ragazzo di 18 anni, di origini ispaniche, ha parcheggiato la sua auto, presa una pistola e un fucile, un Ar-15, poi è entrato in una scuola ed ha iniziato a sparare all’impazzata. L’autore dell’inverosimile è stato ucciso dalla polizia.

La più grave strage da un decennio a questa parte in un edificio scolastico. Nella Robb Elementary School di Uvalde, Texas, città al confine con il Messico, il bilancio è pesantissimo: 22 vittime, di cui 19 ragazzini e ragazzine, due adulti e Salvador Ramos, il 18enne, autore della carneficina, ucciso dalla polizia.

Sono ancora ignori i moventi dell’attacco compiuto dal 18enne. Il giovane, secondo quanto emerso dalle indagini, prima di commettere la strage presso l’edificio scolastico, ha tentato di uccidere anche sua nonna, ora ricoverata in condizioni critiche. Il bilancio della carneficina rischia di aggravarsi nelle prossime ore: sono parecchi i feriti, tra cui anche una donna di 66 anni che versa in condizioni critiche.

I VIDEO DEL CAOS FUORI ALLA SCUOLA AMERICANA

*BREAKING* Robb Elementary School shooting. Uvalde Texas. This video shows the chaos outside of the school where parents were trying to find their children.#Uvalde #RobbElementary #SchoolShooting pic.twitter.com/yx97i6Bh9w

— TheFamily’sSoup TV (@FamilysSoupTV) May 25, 2022