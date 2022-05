0 Facebook L”avviso’ ai bimbi, il ‘regalo’ di compleanno e il colpo alla nonna: chi sono killer e vittime della strage in Texas Cronaca 25 Maggio 2022 15:30 Di redazione 2'

A poche ore dalla strage della scuola elementare di Uvalde, in Texas, iniziano a circolare i nomi e le storie delle vittime del massacro compiuto dal 18enne Salvador Ramos. L’ ennesima Spoon River di una sparatoria americana.

Strage in Texas

Xavier Lopez aveva 10 anni e qualche ora prima del massacro sua madre era con lui a scuola per una premiazione. Eliahana Torres, anche lei di 10 anni, non voleva andare a scuola il giorno della strage ma alla fine i genitori l’hanno convinta a non saltare le lezioni.

Le vittime

Le foto di Uziyah Garcia sono state fornite dal nonno Manny Renfro: “Garcia era il bambino più dolce che abbia mai conosciuto“, ha detto distrutto dal dolore. I genitori di Makenna Elrod avevano un brutto presentimento dopo la notizia della strage: “non riusciamo a trovarla, stiamo già andando alle pompe funebri“, aveva scritto il padre Brandon poco prima che un amico di famiglia, padre di una compagna di Makenna, gli confermasse la sua morte.

Le storie

Di Jose Flores, che lascia due fratelli e una sorella, ha parlato lo zio Christopher Salazar: “era un ragazzino molto felice. Gli piaceva andare a scuola e giocare a baseball. Amava entrambi i genitori… e amava ridere e divertirsi“. Martedì, poche ore prima della sparatoria, Jose aveva ricevuto un premio per i suoi voti. “Era molto intelligente“, ha aggiunto.