0 Facebook Tragedia nel Napoletano, muore il giovane a soli 23 anni: stroncato da una leucemia Cronaca 23 Maggio 2022 19:45 Di redazione 1'

Un dolore incessante quello che sta vivendo la sua famiglia per la perdita del giovanissimo Amin. A Frattamaggiore, in provincia di Napoli, il giovanissimo di 23 anni si è spento a causa di una leucemia.

Il ragazzo gestiva un’attività al centro con i fratelli e per questo era conosciuto e benvoluto da tutti.

Da tempo, secondo quanto riportano i media locali, lottava contro la leucemia e per questo era ricoverato a Roma in ospedale. Purtroppo non ce l’ha fatta.