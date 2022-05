0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la strana abitudine poco “vip” dei due innamorati Spettacolo 23 Maggio 2022 23:21 Di redazione 1'

Scoppiato di nuovo l’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e i due vip tornano ad avere delle strane abitudini. Weekend all’insegna dell’amore e della passione, prima da soli, al mare o in barca. Non mancano momenti con i figli o fine settimana unici con Santiago, nato dall’unione dei due.

Belen e Stefano sono più uniti che mai e condiviso un’abitudine poco voi. Un modo che i due hanno di sfuggire ai vip è molto utilizzato da tutti e riguarda anche il piccolo Santi. I tre infatti sono stati paparazzati nei giorni scorsi dal settimanale Vero. L’argentina e il conduttore campano erano intenti a consumare un pranzo low cost, in auto, assieme al loro figlio.

Pranzare in auto era fondamentale per poter sfuggire ai fotografi che assediano Milano in cerca di foto ufficiali della coppia intenta a teneri baci e carezze. Ormai il matrimonio pare sia per i due un’occasione per ripromettersi amore eterno!