Non si placa l’escalation criminale nel quartiere di Pianura, periferia occidentale di Napoli. Poco dopo le 19 di oggi, venerdì 20 maggio, alcuni ignoti hanno esploso diversi colpi di pistola. A riportare la notizia è Il Riformista

Si torna a sparare a Napoli: stesa a Pianura

L’ennesima stesa è avvenuta da via Cannavino in direzione via Torricelli. Un chiaro segnale intimidatorio contro le piazze di spaccio presenti lì dove, una volta a far da padrone era il clan Pesce-Marfella mentre oggi, il territorio è controllato dal gruppo Perfetto-Carillo.

Indagini in corso

Al culmine dell’esasperazione gli abitanti del quartiere: tantissime le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine dopo le 19. Sul luogo della stesa è accorsa la polizia per i rilievi. Fortunatamente non ci sono stati feriti.