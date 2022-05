Bimbo schiacciato dall’auto all’asilo, parla il papà: “Il mio piccolo Tommy è un angelo ora”

A parlare è il papà di Tommaso D’Agostino, ucciso lo scorso mercoledì da un’auto in un cortile dell’asilo a L’Aquila. Patrizio D’Agostino è stato tra i primi ad arrivare sul posto, visto che la famiglia abita di fronte alla scuola d’infanzia ‘1 maggio’.

Il piccolo è stato travolto insieme a sei bambini. Tommaso, di 4 anni è morto, feriti gli altri cinque.

A La Repubblica l’uomo ha dichiarato:

“È stata una fatalità, una disgrazia. La madre dei gemellini non c’entra nulla, non coviamo un senso di vendetta nei confronti di quella donna. Sarà disperata quanto noi, anche la sua vita in fondo è stata rovinata. Si vede che il Signore aveva bisogno di un angelo e ha scelto Tommaso”.