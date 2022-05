0 Facebook La partita di pallone, la spinta al ragazzino e l’aggressione. La testimonianza dopo la violenza sulla spiaggia delle Monachelle: “Ancora traumatizzati dalle urla” Aggressione sulla spiaggia delle Monachelle. Tutto sarebbe stato innescato da una partita di pallone che avrebbe infastidito i bagnanti Cronaca 17 Maggio 2022 13:24 Di Andrea Aversa 2'

Tutto sarebbe accaduto a causa di un pallone. Una palla che avrebbe infastidito i bagnanti. La pretesa di un gruppo di ragazzini che nonostante le richieste dei presenti ha continuato a giocare. La preoccupazione delle mamme per i propri bambini. Poi una signora che ha preso il pallone lanciandolo sugli scogli. Uno dei ragazzini che avrebbe inveito contro la donna innescando la reazione di un signore. Quest’ultimo avrebbe spinto il giovanissimo contro le rocce.

Aggressione sulla spiaggia delle Monachelle

Sarebbe questa la dinamica che ha caratterizzato ciò che è accaduto sulla spiaggia delle Monachelle a Posillipo. Una scena brutale documentata da un video diventato presto virale sul web attraverso i social. Un’aggressione scatenata dal papà del ragazzino, giunto sul posto armato di casco e che ha colpito più volte quel signore, rischiando di annegarlo in mare. “Sono ancora sotto shock – ha raccontato a Vocedinapoli.it una donna incinta presente in quel momento – ho ancora nella testa le urla di quelle mamme e dei loro figli piccoli“.

Il racconto

“Capisco i ragazzini che volevano giocare – ha continuato la testimone – però non è normale aver avuto quell’atteggiamento nei confronti delle famiglie che stavano in spiaggia con i loro figli. Mi rendo conto che la spiaggia è piccola ma quei giovani avrebbero potuto spostarsi. Invece non l’hanno fatto e hanno inoltre insultato alcune persone. Poi la reazione sbagliata del signore ha innescato l’azione violenta di quel papà“. Comportamenti assurdi da parte di adulti e ragazzi che non lasciano ben sperare per il futuro. Sulla vicenda, intanto, sta indagando la Polizia. Gli agenti sono intervenuti identificando i responsabili coinvolti nella vicenda.