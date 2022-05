0 Facebook Stefano De Martino versione papà si confessa: “Genitore diverso, altra generazione. Non ci sono genitori perfetti” Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore protagonista di una campagna pubblicitaria per Emporio Armani. Con lui il piccolo Santiago Spettacolo 12 Maggio 2022 20:53 Di redazione 1'

Stefano De Martino ha parlato del suo ruolo di genitore. Il ballerino, conduttore napoletano si è ‘confessato’ in versione papà per una campagna video e pubblicitaria per il brand Emporio Armani. Le immagini con il piccolo Santiago sono diventate virali.

“L’intimità che oggi io ho con mio figlio non ce l’avevo con mio padre. Ma semplicemente perché oggi siamo una generazione di genitori diversi. Non ci sono madri o padri esemplari. Ognuno di noi diventa genitore e poi improvvisa“, queste le parole dello show man napoletano.

