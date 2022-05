0 Facebook Paura per Guendalina Tavassi fuori dall’Isola dei famosi: “Sta male” Accertamenti medici per Guendalina Tavassi. La produzione del reality show ha comunicato ufficialmente una nota relativa alla concorrente Spettacolo 12 Maggio 2022 19:18 Di redazione 1'

Non si è vista e non è stata vista. ‘Desaparecida’ sull’Isola e ‘nascosta’ ai telespettatori. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi una delle concorrenti dell’Isola dei famosi, trasmissione in onda su Canale 5 canale Mediaset.

Accertamenti medici per Guendalina Tavassi

La produzione del programma condotto da Ilary Blasi ha diffuso una nota ufficiale nella quale è stato scritto che la Tavassi non è stata presente a causa di un malore. La concorrente è stata sottoposta ad accertamenti medici.