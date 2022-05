0 Facebook Preoccupazione per la sorella di Stefano De Martino, intervento per la ragazza: “Grazie a mia mamma” Spettacolo 10 Maggio 2022 18:04 Di redazione 1'

Momenti di preoccupazione per Adele De Martino, la sorella di Stefano. La ragazza ha decido di fare un intervento e ha voluto ringraziare la mamma che le è stata vicino per tutto il tempo. Nulla di preoccupante, la piccola di casa ha deciso di operarsi al seno: un intervento di mastoplastica additiva.

“Solo tu potevi sopportarmi e supportami in questi mesi – scrive Adelaide – Sei stata le mie mani e le mie braccia. Grazie perché sei sempre dalla mia parte. Ti amo”. Insieme al messaggio la cognata di Belen ha pubblicato foto e video della riabilitazione con la mamma che si prendeva cura di lei in ogni momento.

Il post ha fatto il boom di like infatti in molti si sono complimentati per l’amore madre-figlia. Adelaide De Martino è seguita su Instagram da oltre centomila persone. Un successo dovuto alla popolarità del fratello e al fatto che si fosse ipotizzata la sua presenza al Grande Fratello Vip, cosa che poi non è avvenuta.