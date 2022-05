0 Facebook Rissa a Somma Vesuviana fuori una pizzeria, il video su Facebook è virale Rissa a Somma Vesuviana. Un filmato segnalato al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che lo ha pubblicato sulla sua pagina Cronaca 9 Maggio 2022 21:44 Di redazione 1'

Un gruppo di persone all’esterno del locale. In particolare due di loro che discutono animatamente. Poi le urla e il caos, la lite si è trasformata in rissa. Ecco cosa ha mostrato un video diventato ben presto virale sui social. I fatti sono accaduti a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

Rissa a Somma Vesuviana

“Una rissa a San Giuseppe Vesuviano fuori ad una pizzeria. Erano coinvolte anche delle donne. Che degrado, consigliere“, questo il messaggio inviato da un cittadino al Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che lo ha pubblicato su Facebook.

Il video su Facebook