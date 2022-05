0 Facebook Canottieri Napoli stende il Latina Sport 9 Maggio 2022 19:19 Di Gianluca Madonna 1'

lla scandone di Napoli hanno giocato il Circolo Canottieri Napoli contro la squadra pallanuoto di Latina; Un super Gianluca Confuorto mette a segno sette reti e trascina la Canottieri alla vittoria, altrettanto il vice portiere di lusso Francesco Altomare, che ha letteralmente bloccato i giocatori del Latina. Tre punti molto importanti per tenere testa la Roma Vis Nova. Capitan Biagio Borrelli, il solito instancabile giocatore che non molla la presa conquistando un rigore a favore. Rispondono bene Barberini, Tarquini, Baraldi e Mele del Latina che hanno accorciato le distanze durante il match che si conclude 9-11 per la Canottieri Napoli (parziali di 2-1, 4-4, 2-3, 3-1).