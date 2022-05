0 Facebook Portici, cade con l’auto in mare e perde la vita: ipotesi incidente o suicidio Cade con l'auto in mare a Portici. L'allarme sui gruppi social locali su Facebook. Poi sono apparse le prime immagini pubblicate dagli utenti Cronaca 9 Maggio 2022 19:57 Di redazione 1'

Siamo a Portici, località vesuviana in provincia di Napoli. Da qualche ora sui gruppi Facebook locali è scattato il panico. Gli utenti hanno iniziato a pubblicare post in merito ad una persona caduta in mare con l’automobile al Granatello.

Da una prima ricostruzione, pare che l’uomo al volante della vettura abbia perso la vita. I soccorsi giunti sul posto avrebbero constatato il decesso della vittima. Al recupero di quello che sarebbe stato un cadavere, hanno pensato i vigili del fuoco.

I social

Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine. Vi è un’indagine in corso per accertare movente e dinamica dei fatti. Non è infatti chiaro se si sia trattato di un incidente o di un suicidio. Nelle community virtuali, intanto, sono apparse le prime immagini dell’accaduto.