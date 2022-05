0 Facebook Somma Vesuviana, reagisce a tentativo di rapina: malviventi gli sparano all’auto Cronaca 8 Maggio 2022 13:44 Di redazione 1'

Scene da far west questa notte a Somma Vesuviana, nel Napoletano. Un 47enne, mentre percorreva una strada alla guida della sua auto, è stato affiancato da due persone in sella ad una moto. I malviventi, con l’obiettivo probabilmente di rapinarlo, gli hanno puntato una pistola per farlo accostare. A riportare la notizia è ‘Il Mattino”.

47enne si oppone a rapina: malviventi sparano nella sua auto

Tanta paura a Somma Vesuviana, a via Santa Maria del Pozzo. Il 47enne – vittima dell’aggressione – non ha assecondato la richieste dei due criminali che hanno reagito esplodendo alcuni colpi di pistola contro l’auto dell’uomo. Uno di questi ha preso in pieno il parabrezza, l’altro il vano motore. I malviventi si sono quindi dati alla fuga.

Indagini in corso

Fortunatamente, per la vittima dell’aggressione, non ci sono conseguenze fisiche ma solo tanto spavento.I Carabinieri della Stazione di Somma Vesuviana e del nucleo operativo radiomobile di Castello di Cisterna indagano su quanto accaduto per chiarire la dinamica dell’aggressione.